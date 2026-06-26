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Россияне рассказали, на что готовы тратить баллы программ лояльности

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Россияне рассказали, на что готовы тратить баллы программ лояльности

«Триколор» провел исследование, чтобы выяснить, как жители России относятся к брендированной продукции и на что готовы тратить бонусные баллы программ лояльности.

Свыше 50% опрошенных рассказали, что положительно относятся к логотипу бренда на продуктах. При выборе товара за баллы большинство участников исследования (61%) смотрят на то, насколько полезен мерч в быту, в то время как страна-производитель товара не имеет значения. Почти четверть респондентов (23%) отметила важность лаконичного дизайна: классических цветов, аккуратного и неброского логотипа компании.

Респонденты, которые получали брендированную продукцию в подарок, рассказали, что чаще всего им дарили канцелярию (47%). Кроме нее, в топ-3 самых популярных категорий попали посуда (44%), а также одежда и текстиль (37%).

При этом самой желаемой категорией товаров, которые участники опроса хотели бы получать за баллы, стали товары для дома и уюта. На втором месте оказалась современная электроника, на третьем — полезные аксессуары. В топ-6 также вошли повседневная одежда, товары для дачи/отдыха на природе и подарки для детей и внуков.

Большинство опрошенных предпочитают копить баллы для обмена на крупную и дорогую вещь (26%) или же тратить баллы на конкретные необходимые предметы (26%). При этом 22% респондентов заявили, что готовы обменивать баллы, как только их начинает хватать на полезные мелочи.

Клиенты «Триколор» сегодня могут получить щедрый кешбэк в виде баллов программы лояльности «Триколор Бонус» и обменять их на популярные категории товаров — электронику, одежду, полезные аксессуары и товары для дачи и отдыха — или на 30 дней бесплатного просмотра ТВ. Оператор начислит до 3500 баллов за подключение своих флагманских подписок в рамках акции «БАЛЛивуд».

Теги: Опрос

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