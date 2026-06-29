В Самаре отметили труд добровольцев Всероссийского голосования за благоустройство

В Самаре состоялось торжественное награждение представителей волонтёрских корпусов муниципальных образований Самарской области, принимавших участие в организации Всероссийского голосования по благоустройству общественных территорий.

VI Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходило с 21 апреля по 12 июня по программе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Проект направлен не только на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств, но и на вовлечение граждан в процесс принятия решений о развитии городской среды. Важнейшая роль в реализации этой задачи была у волонтёров.

При поддержке Правительства Самарской области в организации Всероссийского голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 году были задействованы более 2 500 добровольцев региона. Они осуществляли информационно-разъяснительную работу среди жителей и содействовали участию граждан в голосовании на улицах городов и в опорных населённых пунктах, в скверах, парках, на территориях предприятий, а также на стационарных точках и различных мероприятиях. Деятельность волонтёров позволила обеспечить широкий охват населения и доступность процедуры голосования. С их помощью более 330 тысяч жителей смогли выразить своё мнение и выбрать территории для благоустройства, т.е. практически 70% от всех, принявших участие в голосовании. Всего за объекты благоустройства на территории Самарской области проголосовало более 470 тыс. жителей.

С приветственным словом к участникам Церемонии награждения обратился министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов. Он отметил значимость вклада добровольцев в реализацию масштабного и значимого проекта и вручил им заслуженные награды.

Деятельность волонтёров позволила обеспечить широкий охват населения и доступность процедуры голосования. С их помощью более 330 тысяч жителей смогли выразить своё мнение и выбрать территории для благоустройства.

Награждения добровольцев пройдут во всех городских округах и опорных населённых пунктах, в которых в этом году работали команды добровольцев проекта «Формирование комфортной городской среды»

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"