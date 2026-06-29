Ради тещи житель Самарской области погасил долг свыше полумиллиона рублей

Еженедельно сотрудники ГУФССП России по Самарской области проводят совместно с Госавтоинспекцией рейдовые мероприятия с использованием АПК «Дорожный пристав», который позволяет выявлять автотранспортные средства, принадлежащие должникам. Так в рамках очередного рейда, сотрудниками Службы был выявлен автомобиль, владелец которого являлся должником сразу по нескольким исполнительным производствам.

За рулем остановленного автомобиля оказалась женщина, связанная с должником родственными узами. По ее словам, она является фактической владелицей транспортного средства, но официально оно оформлено на зятя. Позвонив должнику, сотрудники Службы объяснили мужчине, что в счет погашения задолженности числящийся за ним внедорожник будет арестован и отправлен на специализированную стоянку.

Не желая расстраивать любимую тещу, должник тут же погасил всю сумму долга по исполнительным производствам и предоставил судебным приставам подтверждающие документы. Автомобиль отпустили, а автоледи пожелали счастливой дороги.