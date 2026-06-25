Одна из организаций Самарской области задолжала другой 1,5 миллиона рублей

На основании судебного решения об обязании ее погасить долг в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках него сотрудники Службы неоднократно информировали должника, в лице директора фирмы, о необходимости исполнения требований исполнительного документа. Также мужчину предупреждали о последствиях уклонения от погашения задолженности перед взыскателем, в том числе о возможности привлечения руководителя организации к уголовной ответственности.

Несмотря на полученные предупреждения директор фирмы к исполнению своих обязательств не приступил и не выплачивал задолженность с получаемого организацией дохода. В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Рассмотрев его материалы, суд признал руководителя должника-организации виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 130 тысяч рублей.