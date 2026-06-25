самарчанка стала федеральной победительницей «Диктанта Победы»

В этом году рекордные 2,8 миллиона участников из 77 стран проверили свои знания о Великой Отечественной войне, а в число лауреатов вошла представительница Самарской области — экономист Самарского областного клинического онкологического диспансера Румия Гизатова.

На церемонии почётные гости вручили победителям дипломы, памятные подарки, денежные сертификаты. Главным призом стало приглашение на Парад Победы 9 мая в следующем году. После награждения для знатоков истории организовали экскурсию по столице.

В этом году в задания «Диктанта Победы» вошли вопросы, посвящённые великому полководцу, Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам в истории Великой Отечественной войны, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок составили вопросы по теме специальной военной операции.

Обращаясь к собравшимся, координатор федерального партийного проекта «Историческая память», руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Сидякин отметил рекордную массовость акции.

«В этом году рекордное количество участников — 2 миллиона 800 тысяч человек. Такая массовость нашего диктанта дала нам возможность получить премию Российского общества «Знание» в номинации «Народный выбор» как лучший исторический просветительский проект. Мы писали диктант на 37 тысячах площадок. Большая часть этих площадок — это школы и вузы. Кроме того диктант писали на Международной космической станции, на полярных плавучих платформах, на линии боевого соприкосновения, в кадетских суворовских училищах, в русских домах, в Почте России. К нашему проекту присоединились 77 стран», — поделился он.

Александр Сидякин также рассказал о нововведениях этого года: был создан и запущен нейрочат «Наша правда», проведён кибертурнир «Мир танков». Впервые в рамках «Диктанта Победы» на киберспортивном турнире выявили 14 финалистов из 65 тысяч игроков.

Заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Фёдор Смуглин, в свою очередь, подчеркнул символичность места и даты проведения церемонии: «Уважаемые друзья, дорогие коллеги, поздравляю вас с Победой. Сегодня 81 год со дня первого Парада Победы. Спасибо, что вы вместе с нами делаете всё, чтобы не прервалась связь поколений победителей и их потомков».

Среди почётных гостей также были председатель Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

Сама победительница призналась, что известие о победе застало её врасплох.

«Признаюсь честно, моя первая реакция была далека от радости. В наше время звонок с незнакомого номера не сулит ничего хорошего, поэтому я отнеслась к нему с большим подозрением. Я подумала, что это очередная схема мошенников, и внутренне напряглась. Но когда я поняла, о чём идёт речь, я испытала настоящий шок. Поверить в то, что мои знания оценили на таком высоком уровне, было очень сложно. И лишь спустя некоторое время я осознала, что эта победа — не просто оценка знаний. Для меня это стало личной данью уважения памяти предков и их великому подвигу, а также глубоким удовлетворением от того, что эта память продолжает жить», — рассказала Румия Гизатова.

Отметим, что в текущем году в Самарской области для проведения «Диктанта Победы» было развёрнуто 56 площадок на базе учреждений здравоохранения. Онкодиспансер выступил в качестве одной из площадок-организаторов, что позволило сотрудникам принять участие в акции, не отрываясь от профессиональной деятельности.

Акция «Диктант Победы» ежегодно объединяет сотни тысяч людей по всему миру, и 2026 год не стал исключением: рекордное количество участников подтвердило, что память о великом подвиге народа живёт и передаётся из поколения в поколение.