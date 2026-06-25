15-летняя сызранка подрабатывала у мошенников

62-летняя жительница города Радужный Владимирской области стала жертвой мошенников: после переписки в социальной сети, которая велась на странице ее знакомой, перевела на указанный расчетный счет 10 тысяч рублей. Впоследствии оказалось, что аккаунт знакомой взломан, и пожилая женщина обратилась к полицейским за помощью. Сотрудниками территориального отдела полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в службы и подразделения направлены отдельные поручения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе опроса потерпевшей и изучения банковской документации, оперуполномоченные установили, что похищенные денежные средства поступили на банковскую карту, принадлежащую 15-летней жительнице Сызрани. Информацию полицейские передали коллегам в Самарскую область.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили местонахождение злоумышленницы. При опросе в присутствии законных представителей школьница пояснила, что получила предложение заработать в ходе переписки в одном из мессенджеров. Незнакомец заверил, что её трудовая деятельность не будет связана с запрещенными веществами, подробно объяснил алгоритм и пообещал высокое вознаграждение. Девушка согласилась, передала «работодателю» данные банковской карты и паспорта. После чего самостоятельно за один день 7 раз перевела анониму поступившие на её карту от разных людей суммы от 5 до 15 тысяч рублей, а когда получила уведомление от банка о блокировке, догадалась, что её подработка незаконна. Родителям школьница не сообщила о случившемся.

В настоящее время законным представителям подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В отношении лиц, организовавших незаконную деятельность жительницы Сызрани, материалы выделены в отдельное производство.