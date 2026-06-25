Жителя Большеглушицкого района застали за незаконным выловом раков

В ходе проведения профилактического мероприятия на территории Большеглушицкого района участковые уполномоченные полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

Как установлено дознавателями, местный житель, находясь на территории реки Б.Иргиз, используя запрещенные орудия лова (многозаходные ловушки), осуществил незаконную добычу раков, в период, когда это делать было запрещено.

Увидев полицейских, нарушитель опустил ведро с раками в воду, после чего попытался скрыться, но был задержан. В присутствии понятых мужчина достал из воды ведро, в котором осталось 25 живых особей.

Полицейские изъяли у задержанного незаконный улов, лодку и запрещенные орудия лова. После фиксации нарушения раки были выпущены в естественную среду обитания.

В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила свыше пяти тысяч рублей.

По информации полицейских, безработный мужчина 1973 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.

Отделом дознания ОМВД России по Большеглушицкому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования. Незаконная добыча ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого водоема или же региона в целом. Сохраним природу для потомков!