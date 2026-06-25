С директора автошколы в Самарской области взыскали ущерб в размере 1 млн. 349 тысяч рублей

В Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России поступил исполнительный документ о взыскании ущерба в размере 1 миллион 349 тысяч рублей.

Из материалов исполнительного производства установлено, что директор одной из автошкол области, решил «подзаработать», предоставив в «Центр занятости населения» документы на фиктивных сотрудников, в целях якобы возмещения затрат на профессиональное обучение работников предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В результате реализации преступного умысла мужчина получил от государства субсидию на 57 человек, фиктивно устроенных в свою фирму, в общей сумме более 3,5 млн. рублей

После раскрытия преступной схемы, суд приговорил директора к лишению свободы на срок 3 года (условно), а также к компенсации ущерба. Часть суммы мужчина оплатил в ходе судебного разбирательства, остаток в виде исполнительного документа поступил в Спецотдел судебных приставов по Самарской области.

«В срок для добровольной оплаты должник решение суда не исполнил. Судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы РФ, наложил аресты на счета должника, ограничил его в специальном праве в части водительского удостоверения, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 94 тысячи рублей», — комментирует начальник спецотдела судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России Ирина Амеличкина.

Принудительные меры, принятые судебным приставам, положительно повлияли на исполнение судебного решения, ущерб, а также исполнительский сбор оплачен должником в полном объеме.