В Соцфонде раскрыли средний размер новой выплаты для работающих родителей

Средняя сумма новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей в России составила около 30 тысяч рублей. Такие данные ТАСС привели в пресс-службе Социального фонда РФ.

«По итогам первого месяца предоставления новой меры её средний размер составил 30 тыс. рублей. В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ», — говорится в сообщении.

Расчёт меры поддержки, как уточнили в Социальном фонде, осуществляется индивидуально и напрямую связан с объёмом уплаченного налога на доходы физических лиц. В основе механизма лежит перерасчёт НДФЛ по льготной ставке 6% вместо стандартных 13% и выше, после чего разница возвращается гражданам в виде выплаты.

Дополнительное влияние на итоговую сумму оказывают особенности налоговых вычетов, которые при расчёте не уменьшают размер поддержки. Получателями меры стали семьи с двумя и более детьми при условии, что их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Право на оформление сохраняется за обоими работающими родителями, включая случаи развода, если отсутствует задолженность по алиментам. Срок подачи заявлений ограничен четырьмя месяцами — обратиться за выплатой можно до 1 октября текущего года.