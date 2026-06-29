В Тольятти снова остались без главы департамента городского хозяйства

Станислав Мелешко ушёл по собственному желанию — его хватило всего на год. Сразу несколько собеседников OBOZ.INFO сообщили, что он продолжит карьеру в другом регионе.

О назначении Мелешко заявил глава Тольятти Илья Сухих 25 июня 2025 года: «Не сомневаюсь, что имеющийся опыт и профессиональные навыки позволят Станиславу Станиславовичу оперативно погрузиться в тематику тольяттинского городского хозяйства, в том числе — в решение вопросов благоустройства и формирования комфортной городской среды», — писал в своём личном телеграм‑канале мэр Тольятти.

Исполнять обязанности главы департамента будет Сергей Соловьёв.