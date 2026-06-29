Молодые учёные Самарского политеха создали перспективные материалы для аккумуляторов нового поколения

Дефицит и дороговизна лития заставляют мировую науку искать альтернативы. Сотрудники кафедры «Общая и неорганическая химия», научные сотрудники Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского политеха разрабатывают проводящие материалы для натрий-, цинк- и магний-ионных аккумуляторов. Они не менее эффективны литиевых, но в десятки раз дешевле. Результаты последних исследований опубликованы в высокорейтинговых научных изданиях – Journal of Alloys and Compounds ( https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2026.186985 , https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2026.187674 ), Journal of Physics and Chemistry of Solids ( https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2026.113889 ), Journal of solid state chemistry ( https://doi.org/10.1016/j.jssc.2026.125955 ) и Computational materials science ( https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2026.114654 ).

Работы проводятся при поддержке грантов РНФ (проекты № 25-73-10052 и № 25-73-20115).

Политеховцы разработали гибридный метод поиска перспективных соединений. Он совмещает глубинный анализ структуры и электронных свойств материала со статистическим моделированием Монте-Карло. Сначала учёные на суперкомпьютере хаотично перебирают варианты замены атомов, чтобы при заданной температуре отыскать самую энергетически выгодную перестановку, а затем подтверждают расчёты физическими опытами. Недавно коллектив теоретически спрогнозировал и экспериментально апробировал многообещающие магний- и натрий-проводящие материалы, в том числе были подтверждены высокопроводящие свойства Na2NbOF5.

– Мы работаем с магнием, цинком и натрием, потому что ресурсы этих элементов в природе пока не истощены, – поясняет доцент кафедры, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимии и дизайна кристаллов МНИЦТМ Самарского политеха Елизавета Морхова. – Натрий и цинк считаются наиболее перспективными. В Китае и Великобритании уже разрабатывают и даже внедряют натриевые аккумуляторы. Но это первые попытки коммерциализации натрий-ионных аккумуляторов. Поиски материала для еще большей их эффективной работы продолжаются.

Развитие постлитиевых аккумуляторов указано в дорожной карте развития высокотехнологичной области "Системы накопления электроэнергии" на период до 2030 года.