Cемья и специалисты центра «Сердце воина» помогли ветерану СВО вернуться к мирной жизни в Самарской области

В Самарской области продолжает работу центр комплексной поддержки участников специальной военной операции и их семей «Сердце воина». С начала 2026 года помощь в самарском центре получили уже 184 человека.

Комплексные центры «Сердце воина» созданы по инициативе ветеранов СВО при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Сегодня в регионе действует 54 таких центра на базе семейных МФЦ, кадровых центров «Работа России» и др. Это позволяет бойцам и их близким получать необходимую помощь в любом муниципалитете.

Услуги в центрах предоставляются бесплатно. Основные направления поддержки включают: психологическую помощь и социальную адаптацию; содействие в трудоустройстве и профобучении; юридические консультации по социальным вопросам; физзанятия для восстановления здоровья; творческие мастер-классы, групповые занятия.

«Наша основная задача - социализация бойцов, которые возвращаются к мирной жизни. Работаем в связке с ассоциацией ветеранов СВО, помогаем во всех аспектах. У нас действует принцип «равный - равному»: я сам - ветеран боевых действий, и ребята знают, что все их проблемы нам понятны», - говорит руководитель АНО «Сердце воина» Сергей Сибилев.

Одним из тех, кому центр «Сердце воина» помог вернуться к полноценной жизни, стал ветеран специальной военной операции Игорь Шуба, кавалер ордена Мужества. Мобилизация, фронт, ранение, которое он получил, героически закрыв товарища от удара, - всё это остается в памяти. Но мысли о доме и семье всегда на первом месте.

«После ранения меня останавливало от того, чтобы вырубиться, потерять сознание - это память о жене, детях. Я не мог их предать, я обещал им вернуться и до последнего цеплялся за жизнь», — делится Игорь Шуба.

Для того, чтобы полноценно адаптироваться к мирной жизни, Игорь получил поддержку в центре «Сердце воина». Психологи помогли ему прожить сложный период, вернуть уверенность в себе и обрести новые смыслы.

«Самому хочется ещё доказать, что, несмотря на инвалидность, могу быть полноправным, активным членом общества!» — признаётся ветеран.

Самарский центр «Сердце воина» расположен по адресу: ул. Скляренко, 1. Подробности по телефону: +7 (846) 954-84-86 или на сайте сердцевоина.рф.

Фото предоставлено АНО «Сердце воина».