Команда девушек из Самарской области завоевала «золото» Суперфинала турнира ПФО по баскетболу 3×3 среди студентов

Пермь принимала Суперфинал Приволжского федерального округа в третий раз. При этом соревнования в традиционном уличном формате проходили впервые. К сожалению, погода внесла свои коррективы – групповой этап прошёл на открытых кортах, а плей-офф из-за дождя – уже в зале. Обновленный спортивный комплекс «Юность» позволил переформатировать соревнования в короткие сроки.

В соревнованиях приняли участие 14 команд юношей и 14 команд девушек. Все они стали победителями межвузовских отборочных турниров в своих регионах. Каждая игра за чемпионство – это яркая борьба, напряжение до последних секунд и искренние эмоции.

Самарскую область в Суперфинале представили женская команда Самарского государственного технического университета: Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Перепечина, тренер Ольга Владимировна Костромина; и мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения: Сергей Евграшев, Андрей Поленов, Филипп Репин, Павел Хлыщенко, тренер Дмитрий Валерьевич Ермолаев.

В мужском финале победу одержали студенты из Марий Эл, обыграв команду Удмуртии. Среди девушек «золото» выиграла команда Самарской области, «серебро» – команда Пермского края. Бронзовые медали среди юношей завоевала команда Саратовской области, среди девушек – Нижегородской области.

Индивидуальные награды Суперфинала ПФО 3х3:

Самые меткие игроки турнира:

– девушки

Анастасия Точилина (Самарская область);

Елизавета Сырамолот (Чувашская Республика);

Кристина Ильина (Удмуртская Республика);

Лучший защитник – Екатерина Сафонова (Нижегородская область);

Лучший нападающий – Елизавета Казакова (Пермский край);

MVP Суперфинала – Анастасия Точилина (Самарская область).

– юноши

Денис Клочков (Кировская область);

Михаил Меньшиков (Республика Марий Эл);

Сергей Евграшев (Самарская область);

Лучший защитник – Виктор Мазунин (Республика Марий Эл);

Лучший нападающий – Ярослав Бека (Саратовская область);

MVP Суперфинала – Дмитрий Капаев (Республика Марий Эл).

Суперфинал ПФО по баскетболу 3х3 стал не только ярким спортивным соревнованием, но и площадкой для обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на развитие спорта в регионах Приволжского федерального округа. Под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева прошло совещание руководителей региональных органов исполнительной власти, курирующих сферу физической культуры и спорта.

Участники обсудили вопросы развития студенческого спорта и массовой физической культуры, более эффективного задействования спортивных объектов школ, колледжей и вузов, концепцию проведения Спартакиады вузов Приволжского федерального округа, реализацию проекта «Земский тренер», обменялись успешными региональными практиками и предложениями по дальнейшему развитию отрасли.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО