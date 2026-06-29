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Единый федеральный медико-психологический чат поддержки КСВО работает в социальной сети ВКонтакте

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Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции работает в новом сообществе социальной сети ВКонтакте.

Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции работает в новом сообществе социальной сети ВКонтакте.
С июня 2026 года в целях безопасности запущен сервис на российской платформе Вконтакте. Теперь участники СВО, ветераны боевых действий, члены их семей, а также близкие погибших защитников Отечества из любого региона страны могут обратиться за помощью в сообщество проекта по ссылке: https://vk.com/ksvo_medhelp
Поддержка оказывается бесплатно, анонимно, круглосуточно и без запроса персональных данных.
За два года работы единого федерального чата медицинскими специалистами отработано более 35 000 индивидуальных обращений. К сообществу уже подключились более 25 000 человек из разных регионов России.
«Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает. Мы не используем искусственный интеллект: наш чат — это живое общение заявителя со специалистом», — комментирует координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
В чате работает команда опытных медицинских и клинических психологов. Специалисты помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты, стрессом, паническими реакциями и другими психологически сложными ситуациями.
«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение или другие тяжелые состояния. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. Очень важно, что к нам можно обратиться анонимно — мы не требуем раскрывать персональные данные. Для многих это стало дополнительным фактором доверия и востребованности такого формата помощи», — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Проект реализуется Комитетом семей воинов Отечества и Фондом «Социальная сфера» (командой федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации с 2024 года.

 

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