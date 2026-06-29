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Более 50 млрд рублей вложили резиденты промышленных парков региона в свои проекты

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Индустриальные и логистические парки Самарской области вновь подтвердили свою роль драйверов региональной экономики.

Индустриальные и логистические парки Самарской области вновь подтвердили свою роль драйверов региональной экономики. На их территории в настоящее время ведут деятельность 80 компаний. Они инвестировали в свои проекты 50,3 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысило 16 000. За период функционирования парков консолидированный бюджет Самарской области пополнился на 9 млрд рублей. В региональную сеть промпарков сегодня входят индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». 
Все площадки обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями для запуска бизнеса. Резидентам предоставляются налоговые льготы, возможность приобретения участка на льготных условиях и полное сопровождение на каждом этапе реализации инвестиционных проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность формирования комфортной среды для бизнеса, готового вкладывать средства в собственное развитие, а значит – и в развитие региона.
«Промышленные парки стали для нас не просто инструментом поддержки, а полноценной экосистемой для инвесторов. Мы видим, что созданные условия позволяют бизнесу уверенно реализовывать долгосрочные стратегии, и будем продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В фокусе внимания этого года – привлечение капитала в высокотехнологичные и импортозамещающие производства, а также развитие новых инвестиционных территорий. Ведется работа по созданию индустриального парка «Самара». Ожидается, что новый объект привлечет частные инвестиции, обеспечит создание более 3000 рабочих мест и даст дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
«Мы делаем ставку на современные производства и резидентов, которые заинтересованы в долгосрочной работе на территории региона. Динамичное развитие сети промпарков дает мощный импульс не только экономике, но и занятости в Самарской области», – сказал генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.
Сопровождение инвесторов в Самарской области осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Инициаторы проектов могут получить комплексную помощь в формате «одного окна»: от выбора оптимальной площадки до подбора актуальных мер поддержки и быстрого старта проекта. Консультации доступны по телефону 8 (800) 505-90-36.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото - Минэкономразвития Самарской области.

Теги: Самара

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