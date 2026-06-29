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Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра среди студентов вузов

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В Москве, в Национальном центре «Россия», состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра среди студентов вузов — одного из ключевых просветительских проектов Российского общества «Знание».

В Москве, в Национальном центре «Россия», состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра среди студентов вузов — одного из ключевых просветительских проектов Российского общества «Знание». За победу в нем боролись сильнейшие студенческие команды страны, прошедшие многоступенчатый отбор в течение сезона 2025–2026 гг. Команда «Коши для души» из Самарской области заняла 2 место по итогам финальной игры. Турнир реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Финал объединил более 100 участников.  В течение почти трех часов команды отвечали на вопросы по истории России, культуре и литературе, достижениям страны и выдающимся соотечественникам, истории и традициям народов России, событиям Великой Отечественной войны, а также решали логические задачи и демонстрировали общую эрудицию. Финальная игра состояла из 10 игровых раундов по 6 вопросов в каждом, посвященных истории и культуре России, достижениям страны, выдающимся соотечественникам, традициям народов России. 
Соревновательную программу дополнили встречи с известными спикерами, которые поделились со студентами практическими знаниями и личным опытом, полезными как в учебе, так и в будущей профессиональной деятельности. Многократная чемпионка мира и Европы, двукратный призер Олимпийских игр и телеведущая Ирина Слуцкая обсудила преодоление трудностей и рассказала, как сохранять внутреннюю устойчивость и быстро адаптироваться к изменениям. Российский журналист, телеведущий, врач, блогер, автор и ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов рассказал о влиянии питания на память, внимание и работу мозга. Кроме того, участники смогли посетить экспозицию Национального центра «Россия», объединившую достижения, культурное наследие и традиции всех регионов нашей страны.
По итогам борьбы были определены абсолютный победитель Турнира и 9 призеров. Награды им вручил заместитель генерального директора Общества «Знание» Кирилл Хвиль. 
«В этом сезоне Турнира приняли участие более 2 тысяч студентов, но до финала в Москве добрались лишь немногим более сотни. Вы не просто финалисты — вы те, кто уже в ближайшем будущем будет определять вектор развития страны. Среди вас — будущие инженеры, преподаватели, врачи, программисты и предприниматели. И уже сам факт, что вы здесь, — это победа», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Команда из Самарской области «Коши для души» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева заняла 2 место по итогам финальной игры. По словам участников, добиться высокого результата им помогли слаженная командная работа, взаимная поддержка и тщательная подготовка к финалу. 
«В этот раз мы были очень сплоченной командой. Еще с самого утра успели вместе потренироваться, поддерживали друг друга на протяжении всей игры и спокойно обсуждали каждый вопрос», — поделились участники команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Абсолютным победителем Турнира стала команда «Менделеевские элементы», представляющая НИУ ВШЭ и РХТУ имени Д.И. Менделеева (г. Москва). В число призеров Турнира также вошли команды «Как по кайфу» (НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и РГУП им. В.М. Лебедева г. Москва), «Патриции» (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва), «Эврика» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Университет Правительства Москвы, г. Москва), «ВЗЛОМ» (РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), «Абудефдуфы обыкновенные» (НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, РГГУ, г. Москва), «101 Нихао!» (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), «Академисты» (ВАВТ Минэкономразвития России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва), «Не спеша» (МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА, г. Москва). 
Победителей и призеров Турнира отметили партнеры проекта. АНО «Больше чем путешествие» наградило команды, занявшие первые три места, поездками по России. Образовательный холдинг Skillbox подарил участникам команды-победителя образовательные курсы на выбор, а также предоставил всем финалистам доступ к ИИ-урокам английского языка. 
Финал Турнира Знание.Игра среди студентов вузов стал завершающим событием сезона 2025–2026 гг. в направлении викторин. Помимо этого направления, продолжается Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"». К участию в нем приглашаются команды в двух возрастных категориях: школьники и студенты СПО (14–18 лет), а также студенты вузов и работающая молодежь (18–25 лет).

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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