кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров

28 июня в 5 часов утра в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в городе Кинель на улице Уральской горит частный дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров.

В 5 часов 25 минут пожар был локализован, в 5 часов 55 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава на 3 единицах техники.

На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б» и создано одно звено газодымозащитной службы.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.