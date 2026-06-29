От мёда до коневодства: где и на чём зарабатывают новые фермеры Приволжья

За первое полугодие 2026 года в регионах ПФО появилось 1 858 новых агробизнесов: фермерских хозяйств, предприятий и ИП в сфере сельского хозяйства. Из них 1 529 (82%) зарегистрированы вне административных центров — в районах и малых городах, подсчитали аналитики Россельхозбанка.

При этом в каждом регионе обозначились территории с наиболее интенсивной динамикой, а также уникальные на фоне остального округа специализации. Так, в Самарской области быстрее других территорий, за исключением областного центра, развивается Волжский район, где число новых агробизнесов выросло на 160% год к году. Регион также выделяется формированием ниши цветоводства: его доля среди новых хозяйств вдвое выше среднего по ПФО, при этом ещё год назад это направление здесь практически отсутствовало.

Республика Татарстан — один из ключевых драйверов роста в округе: количество новых агробизнесов здесь увеличилось на 36% год к году, а в абсолютных значениях — на 40 хозяйств. Это лучший результат в округе. Максимальный прирост зафиксирован в Буинском районе (в 6 раз). В структуре новых хозяйств заметно растёт доля овцеводства и козоводства — она вдвое выше окружного уровня.

Кировская область и Республика Марий Эл сосредоточены на овощеводстве. В Кировской области его доля достигает 21% — втрое выше средней по ПФО. При этом за год число таких хозяйств увеличилось в 4 раза. По общей динамике появления новых хозяйств на селе (+36%) регион разделяет лидерство с Татарстаном. Заметнее других прибавили Малмыжский и Кирово-Чепецкий районы — на них приходится по 16% новичков области.

В Марий Эл овощи и картофель выбирают более трети новых хозяйств (36%) — почти впятеро выше окружных показателей. Основная зона роста — Горномарийский район (почти +40%), а в целом по региону прирост составил 30% – второе место среди регионов Приволжья.

Пермский край входит в «медовый пояс» ПФО. Пчеловодству здесь уделяют внимание 16% новых хозяйств — показатель втрое выше окружного уровня. За год их количество увеличилось в 9 раз. В целом регион прибавил 27% новых аграриев. Это третье место по динамике в округе. Наиболее заметный рост — в Нытвенском и Кунгурском муниципальных округах (в 4 раза).

Главным локальным драйвером Республики Башкортостан — традиционного лидера по числу регистрируемых агробизнесов (+571 с начала года, 91% — вне Уфы) — стал Баймакский район. Количество новых хозяйств здесь увеличилось на 62%. С начала года в нём сосредоточена четверть всех начинающих коневодов Приволжья. Интерес к этой нише стал заметной особенностью региона: разведением лошадей тут заняты в два раза больше новых аграриев, чем в среднем по округу.

«Год к году общий темп прироста новых сельских аграриев в ПФО практически не изменился. Однако заметно трансформируется структура. Доля «смешанных» хозяйств снизилась с 17% до 10%, тогда как нишевые направления — пчеловодство, цветоводство, овцеводство и коневодство — продолжают набирать обороты. Фермеры всё чаще делают осознанный выбор в пользу одного конкретного направления», — отмечают аналитики Россельхозбанка.

При этом небольшие аграрные бизнесы Приволжья активно привлекают средства на свое развитие. Так, с за первые пять месяцев 2026 года РСХБ профинансировал микропредприятия АПК округа на 4 млрд рублей. Лидерами стали Татарстан (989 млн рублей), Оренбургская область (976 млн рублей) и Башкортостан (591 млн рублей).

Среди малых форм хозяйствования (МФХ) — это личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели (ИП) и сельхозкооперативы — первая тройка выглядит иначе. На первом месте — аграрии Оренбургской области (1,8 млрд рублей), на второй — Саратовской (1,6 млрд рублей), на третьем — Татарстан (1,2 млрд рублей). Всего Россельхозбанк за этот период выдал МФХ Приволжья более 8,2 млрд рублей.

Также аграриям ПФО, в том числе ИП и самозанятым, доступна специальная программа поддержки при переводе транспорта, техники и стационарного оборудования с бензина и дизеля на газ. Использование такого топлива позволяет снизить затраты и обеспечивает меньшую нагрузку на экологию.

Пресс-служба РСХБ по ПФО