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Незаконную свалку в Волжском районе убрали после вмешательства приставов

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Незаконную свалку в Волжском районе убрали после вмешательства приставов

Житель Самарской области устроил на своем участке, предназначенном для сельскохозяйственной деятельности, свалку твердых бытовых отходов. В рамках судебного заседания суд вынес решение обязать мужчину убрать мусор. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района.
В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы страны, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.
Принятые судебным приставом меры побудили владельца участка исполнить решение суда и ликвидировать несанкционированную свалку твердых бытовых отходов со своего участка.

Теги: Судебные приставы

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