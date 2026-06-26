Сразу 6 вузов Самарской области стали участниками Индекса читательской активности Консорциума СЭБ

Консорциум сетевых электронных библиотек (Консорциум СЭБ) опубликовал результаты ежегодного Индекса читательской активности российских вузов за 2025–2026 учебный год. В исследовании приняли участие 278 университетов.

Индекс СЭБ представляет собой объективный показатель, отражающий реальный уровень вовлеченности студентов в работу с учебной и научной литературой в электронном виде. Он рассчитывается на основе количества выдач книг, глубины прочтения и активности каждого пользователя по данным Консорциума СЭБ.

В список высших учебных заведений с наиболее высоким индексом читательской активности вошли сразу 6 вузов Самарской области, среди которых:

Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ),

Самарский государственный институт культуры (СамГИК),

Тольяттинский государственный университет (ТГУ),

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС),

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет),

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

С полным списком самых читающий вузов можно ознакомиться по ссылке .

«Мы наблюдаем устойчивый рост обращений к электронным библиотечным ресурсам Консорциума СЭБ. Студенты все чаще выбирают цифровой формат работы с учебной и научной литературой, что отражает общую тенденцию цифровизации образовательного процесса», — отметил Александр Никифоров, директор EdTech-компании «Лань» и основатель Консорциума СЭБ.

Индекс читательской активности Консорциума СЭБ отражает уровень и эффективность обучения в вузе, поскольку системная работа студентов с учебными материалами служит необходимым условием для получения качественного образования. Размер вуза или объем подписки не влияют на результат – индекс рассчитывается на равных условиях для всех участников Консорциума, где контент доступен бесплатно по всем направлениям подготовки.

Данный показатель может использоваться руководством университетов как объективный ориентир для оценки положения вуза в отраслевом или региональном разрезе, а также для выявления лучших практик и совершенствования собственных образовательных процессов. А для родителей и абитуриентов высокий индекс может стать дополнительным аргументом в пользу выбора высшего учебного заведения, поскольку он говорит о том, что студенты читают и получают качественное образование.