Сразу 6 вузов Самарской области стали участниками Индекса читательской активности Консорциума СЭБ

Консорциум сетевых электронных библиотек (Консорциум СЭБ) опубликовал результаты ежегодного Индекса читательской активности российских вузов за 2025–2026 учебный год. В исследовании приняли участие 278 университетов.
Индекс СЭБ представляет собой объективный показатель, отражающий реальный уровень вовлеченности студентов в работу с учебной и научной литературой в электронном виде. Он рассчитывается на основе количества выдач книг, глубины прочтения и активности каждого пользователя по данным Консорциума СЭБ.
В список высших учебных заведений с наиболее высоким индексом читательской активности вошли сразу 6 вузов Самарской области, среди которых:
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Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ),
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Самарский государственный институт культуры (СамГИК),
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Тольяттинский государственный университет (ТГУ),
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Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС),
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет),
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Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).
С полным списком самых читающий вузов можно ознакомиться по ссылке.
«Мы наблюдаем устойчивый рост обращений к электронным библиотечным ресурсам Консорциума СЭБ. Студенты все чаще выбирают цифровой формат работы с учебной и научной литературой, что отражает общую тенденцию цифровизации образовательного процесса», — отметил Александр Никифоров, директор EdTech-компании «Лань» и основатель Консорциума СЭБ.
Индекс читательской активности Консорциума СЭБ отражает уровень и эффективность обучения в вузе, поскольку системная работа студентов с учебными материалами служит необходимым условием для получения качественного образования. Размер вуза или объем подписки не влияют на результат – индекс рассчитывается на равных условиях для всех участников Консорциума, где контент доступен бесплатно по всем направлениям подготовки.
Данный показатель может использоваться руководством университетов как объективный ориентир для оценки положения вуза в отраслевом или региональном разрезе, а также для выявления лучших практик и совершенствования собственных образовательных процессов. А для родителей и абитуриентов высокий индекс может стать дополнительным аргументом в пользу выбора высшего учебного заведения, поскольку он говорит о том, что студенты читают и получают качественное образование.