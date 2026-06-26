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Сразу 6 вузов Самарской области стали участниками Индекса читательской активности Консорциума СЭБ

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Сразу 6 вузов Самарской области стали участниками Индекса читательской активности Консорциума СЭБ

Консорциум сетевых электронных библиотек (Консорциум СЭБ) опубликовал результаты ежегодного Индекса читательской активности российских вузов за 2025–2026 учебный год. В исследовании приняли участие 278 университетов. 

Индекс СЭБ представляет собой объективный показатель, отражающий реальный уровень вовлеченности студентов в работу с учебной и научной литературой в электронном виде. Он рассчитывается на основе количества выдач книг, глубины прочтения и активности каждого пользователя по данным Консорциума СЭБ.

В список высших учебных заведений с наиболее высоким индексом читательской активности вошли сразу 6 вузов Самарской области, среди которых:

  • Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ),

  • Самарский государственный институт культуры (СамГИК),

  • Тольяттинский государственный университет (ТГУ), 

  • Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС),

  • Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет),

  • Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

С полным списком самых читающий вузов можно ознакомиться по ссылке

«Мы наблюдаем устойчивый рост обращений к электронным библиотечным ресурсам Консорциума СЭБ. Студенты все чаще выбирают цифровой формат работы с учебной и научной литературой, что отражает общую тенденцию цифровизации образовательного процесса», — отметил Александр Никифоров, директор EdTech-компании «Лань» и основатель Консорциума СЭБ. 

Индекс читательской активности Консорциума СЭБ отражает уровень и эффективность обучения в вузе, поскольку системная работа студентов с учебными материалами служит необходимым условием для получения качественного образования. Размер вуза или объем подписки не влияют на результат – индекс рассчитывается на равных условиях для всех участников Консорциума, где контент доступен бесплатно по всем направлениям подготовки. 

Данный показатель может использоваться руководством университетов как объективный ориентир для оценки положения вуза в отраслевом или региональном разрезе, а также для выявления лучших практик и совершенствования собственных образовательных процессов. А для родителей и абитуриентов высокий индекс может стать дополнительным аргументом в пользу выбора высшего учебного заведения, поскольку он говорит о том, что студенты читают и получают качественное образование. 

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