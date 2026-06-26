Тольяттинская молодёжь вошла в тройку лидеров по сбережениям

СберНПФ и СберСтрахование жизни в преддверии «Инвест Викенда» от СберИнвестиций провели ежегодное исследование приоритетов и финансовых привычек россиян до 35 лет. В 2026 году молодые люди стали чаще связывать планы на ближайшие пять лет с финансовым благополучием: о богатстве и достатке мечтают 70% респондентов (против 51% годом ранее).

Собственная недвижимость остаётся важной целью для молодёжи: в 2026 году её выбрали 35% опрошенных. При этом 60% молодых людей живут в собственном жилье, включая совместную собственность с родственниками или родителями, 20% — в жилье родных или друзей. Ещё 20% арендуют недвижимость.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Молодые россияне ставят перед собой амбициозные финансовые цели. Свыше половины (54%) опрошенной молодёжи хотят за пять лет накопить от 1 до 3 млн рублей, а почти каждый пятый (21%) — свыше 6 млн рублей. При этом откладывать деньги регулярно или периодически уже удаётся 49% россиян до 35 лет. Чтобы накопить несколько миллионов рублей, важно выработать устойчивую сберегательную привычку. Для этого нужен системный подход: определить горизонт, регулярность взносов и использовать портфельный подход — сочетать инструменты с разным сроком, уровнем риска и потенциальной доходностью под конкретную задачу».

Ещё 15% хотят накопить от 4 до 5 млн рублей, 10% — до 500 тысяч рублей. В среднем молодые люди считают нужным откладывать 14% дохода в месяц.

Чаще всего регулярно откладывают деньги молодые жители Астрахани (30%), Кирова (28%), Омска и Тольятти (по 26%). Среди тех, кто пополняет копилку время от времени, лидируют сберегатели из Барнаула (52%), Саратова и Томска (по 49%), а также Воронежа и Кемерова (по 48%).

Самым популярным инструментом формирования накоплений остаются банковские вклады и депозиты — ими пользуются 81% молодых людей, которые откладывают деньги. Каждый десятый (11%) готов вложиться в ценные бумаги, золото, программу долгосрочных сбережений или полисы страхования жизни. Ещё 10% планируют инвестировать в собственное дело.

Исследование прошло в июне 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. В опросе приняли участие 11 тыс. респондентов. Выборка отражает социально-демографический состав населения.