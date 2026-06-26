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За неделю в Самарской области бензин марки АИ-92 стал дороже на 10%

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За неделю в Самарской области бензин марки АИ-92 стал дороже на 10%

В четверг, 25 июня, Самарастат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 16 по 22 июня 2026 года.

Сильнее всего, согласно статистическим данным, за неделю в Самарской области подорожал репчатый лук – почти на 16,5% (64,5 руб. за кг). Картофель прибавил в цене 12,23% (65,13 руб. за кг), свекла – 9% (46,36 руб. за кг), белокочанная капуста – 5,41% (51,46 руб. за кг), яблоки – 3,56% (148,7 руб. за кг), свежие помидоры – 2,66% (209 руб. за кг), морковь – почти 2% (54,19 руб. за кг), пшеничная мука, а также хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной –  1,85% (48,67 и 96,81 руб. за кг. соответственно), куры охлажденные и замороженные – 1,15% (211 руб. за кг).

При этом свежие огурцы за неделю подешевели на 6% (141,9 руб. за кг), бананы – на 3% (158 руб. за кг), яйца куриные – на 2,12% (83 руб. за 10 шт.), крупа гречневая-ядрица – на 1% (56,25 руб. за кг).

Что касается автомобильного топлива, то за неделю в Самарской области сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – на 10% (73,68 руб. за л). АИ-95 прибавил в цене 8,74% (78,5 руб. за л), дизельное топливо – 7,2% (83,21 руб. за л), бензин марки АИ-98 и выше - 1,26% (95,39 руб. за л), пишет СитиТрафик.

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