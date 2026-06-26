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Лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии определили в Самарской области

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Лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии определили в Самарской области

В Тольятти прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области. Масштабное состязание было приурочено сразу к двум знаменательным датам: 10-летию со дня образования Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.
Около 30 лучших сотрудников, успешно прошедших строгий отбор в своих подразделениях, сошлись в борьбе за почетное звание «Лучший по профессии» в регионе. Конкурсная программа была насыщенной и максимально приближенной к реальным оперативным задачам.

Первым испытанием для росгвардейцев стала демонстрация навыков контраварийного вождения на патрульном автомобиле. На время им предстояло преодолеть препятствие «змейка» и безупречно выполнить параллельную парковку.

Следующим этапом стал осмотр охраняемого объекта, на который, согласно легенде, проник злоумышленник. В этой части соревнований стражи правопорядка подтверждали свою способность действовать эффективно и слаженно в команде, грамотно распределяя роли и быстро реагируя на смену обстановки.

В программу вошли испытания на физическую выносливость и меткость: росгвардейцы преодолевали сложную полосу препятствий на время и поражали мишени из табельного оружия. Также судьи тщательно оценивали медицинскую подготовку — умение сотрудников использовать подручные средства для оказания первой помощи, правильно останавливать кровотечения и накладывать жгуты.

Нововведением конкурса этого года стала эстафета в бассейне. Росгвардейцы показали свою выносливость, соревнуясь на дистанции 50 метров на скорость.

По итогам всех этапов упорной борьбы победа досталась группе задержания из Тольятти. Именно этому экипажу предстоит защищать честь Самарской области на окружном этапе конкурса, который также пройдет в Тольятти в июле этого года.

Теги: Росгвардия

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