Тольятти примет чемпионат и первенство Самарской области по триатлону

27 и 28 июня в Тольятти на набережной 6-го квартала Автозаводского района будут проходить чемпионат и первенство Самарской области по триатлону в спринте. Участники - дети от 11 лет и старше и взрослые, всего около 350 спортсменов из 7 регионов России. Помимо медалей, участники поборются за призовой фонд соревнований.



Программа мероприятия:



27 июня | 09:00

Юниоры, юниорки 15-17 лет

27 июня | 10:45

Юноши, девушки 13-14 лет

27 июня | 11:30

Мальчики, девочки 11-12 лет

27 июня | 13:30

«Волжская миля» - заплыв на 1,5 км

27 июня | 15:00

Церемония награждения



28 июня | 10:00

Мужчины, женщины - спринт

28 июня | 10:08

Мужчины, женщины - эстафета

28 июня | 13:30

Церемония награждения



В связи с проведением мероприятия в воскресенье, 28 июня, с 8 до 13:30 будет перекрыт для движения автомобилей прилегающий участок улицы Спортивной.

Фото: минспорта СО