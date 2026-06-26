Тольятти примет чемпионат и первенство Самарской области по триатлону

27 и 28 июня в Тольятти на набережной 6-го квартала Автозаводского района будут проходить чемпионат и первенство Самарской области по триатлону в спринте. Участники - дети от 11 лет и старше и взрослые, всего около 350 спортсменов из 7 регионов России. Помимо медалей, участники поборются за призовой фонд соревнований.
Программа мероприятия:
27 июня | 09:00
Юниоры, юниорки 15-17 лет
27 июня | 10:45
Юноши, девушки 13-14 лет
27 июня | 11:30
Мальчики, девочки 11-12 лет
27 июня | 13:30
«Волжская миля» - заплыв на 1,5 км
27 июня | 15:00
Церемония награждения
28 июня | 10:00
Мужчины, женщины - спринт
28 июня | 10:08
Мужчины, женщины - эстафета
28 июня | 13:30
Церемония награждения
В связи с проведением мероприятия в воскресенье, 28 июня, с 8 до 13:30 будет перекрыт для движения автомобилей прилегающий участок улицы Спортивной.
Фото: минспорта СО