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Участники президентской программы кадрового резерва посетили «Жигулёвскую долину»

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Директор технопарка Александр Сергиенко познакомил участников региональной стажировки с инфраструктурой технопарка, а также с экосистемой поддержки инноваций региона.

Директор технопарка Александр Сергиенко познакомил участников региональной стажировки с инфраструктурой технопарка, а также с экосистемой поддержки инноваций региона.

Отдельно гостям региона презентовали инновационный комплекс в сфере здоровья и долголетия, который объединил инновации сразу нескольких резидентов: компаний «Монтеграция», «ТАКО», НПП «Самоздрав».

Участникам региональной стажировки также представили технологические проекты резидентов:

Внутрицеховую транспортную систему на основе импортонезависимых AGV-тележек (ООО «Лада Инновация»)

Разработку роботизированных окрасочных комплексов (ООО ПО «Салют»).

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Тольятти

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