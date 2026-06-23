Участники президентской программы кадрового резерва посетили «Жигулёвскую долину»

Директор технопарка Александр Сергиенко познакомил участников региональной стажировки с инфраструктурой технопарка, а также с экосистемой поддержки инноваций региона.

Отдельно гостям региона презентовали инновационный комплекс в сфере здоровья и долголетия, который объединил инновации сразу нескольких резидентов: компаний «Монтеграция», «ТАКО», НПП «Самоздрав».

Участникам региональной стажировки также представили технологические проекты резидентов:

Внутрицеховую транспортную систему на основе импортонезависимых AGV-тележек (ООО «Лада Инновация»)

Разработку роботизированных окрасочных комплексов (ООО ПО «Салют»).

Фото: минэкономразвития СО