Фермер дала советы, как вырастить хорошую клубнику 

Руководитель фермерского хозяйства «Красная Слобода» Ольга Лесковец рассказала, как вырастить хорошую клубнику, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» фермер отметила, что клубника, которую выращивают для самосбора, часто отличается от ягод из магазинов. Фермеры нередко выбирают более ароматные и сочные сорта, которые плохо переносят транспортировку, поэтому самый насыщенный вкус можно почувствовать именно на поле.

сегодня на самосбор всё чаще приезжают семьи с детьми и молодые пары, для которых такая поездка становится не только способом купить ягоды, но и возможностью провести время на природе.

Большое значение имеет правильная агротехника. Для выращивания клубники используют мульчирующую ткань, которая помогает сохранять влагу и защищает от сорняков, а сами растения поливают водой из местных водоемов. Кроме того, предпочтение отдают районированным сортам, адаптированным к местному климату.

По словам фермера, на вкус ягод больше влияют условия выращивания, уход за посадками и хорошее проветривание растений.