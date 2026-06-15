В Самаре росгвардейцы уничтожили 50 артиллерийских снарядов

Сотрудники ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были обнаружены в ходе проведения земляных работ на территории Промышленного района города. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН. Обследовав участок, специалисты нашли 50 артиллерийских снарядов различных типов и калибров.

Боеприпасы, предположительно периода Великой Отечественной войны, находились в состоянии сильной коррозии. Примерно половина из них содержала взрывчатые вещества и представляла опасность. Соблюдая необходимые меры безопасности, росгвардейцы организовали транспортировку находок на специализированный полигон, где они были уничтожены накладным зарядом.