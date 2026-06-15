Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев подробно остановился на вопросе, связанном с поставками топлива.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится на контроле, пишет ПроГородСамара.

«Мы постоянно мониторим и поставки топлива, и особенно цены на дизельное топливо, на бензин. Хочу сказать, что ситуация в Самарской области абсолютно стабильна», – сказал Вячеслав Федорищев.

В последние дни были зафиксированы отдельные локальные ограничения на 19 АЗС одной из сетей, где был введен временный лимит на розничную продажу топлива.

Однако, по словам губернатора, эта проблема должна быть решена в течение двух дней.

Глава региона также отметил, что крупные сети продолжают работу без ограничений.

«По прогнозам к концу текущей недели ситуация на всех АЗС области будет равномерной, без каких-либо ограничений. Поэтому дезинформации и панике не поддаемся, работаем в спокойном режиме», – подчеркнул губернатор.

Все меры направлены на то, чтобы обеспечить стабильность и бесперебойность поставок топлива для жителей региона.