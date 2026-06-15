Ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Игорь Шуба: «Сегодня очень важно учить детей мыслить критически»

Ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, член Ассоциации ветеранов СВО Самары Игорь Шуба вернулся со специальной военной операции три года назад. Сейчас он работает на заводе, принимает участие в Уроках мужества, занимается адаптивными видами спорта и выступает на соревнованиях. Также является активным участником литературного кружка «Чтение на свежем воздухе» проекта самарского филиала Третьяковской галереи. Большую часть его времени сейчас занимает учеба — он планирует стать педагогом и учить школьников основам безопасности и защиты Родины.



«Сегодня очень важно учить детей мыслить критически — анализировать информацию, отделять зерна от плевел в информационном поле. В числе прочего этому, на мой взгляд, и призваны научить основы безопасности и защиты Родины: здесь и военная история, и разбор пропагандистских приемов, и практические навыки: как защитить себя, как помочь другому человеку в беде. Такие знания точно пригодятся в жизни», – отметил ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Игорь Шуба.



Игорь — инженер по автомобильному хозяйству, за его плечами срочная служба в Вооруженных силах. Он работал на предприятии и строил семью, а осенью 2022 года, когда была объявлена мобилизация, отправился в зону проведения СВО.



«В 2009 году я дал военную присягу, и верность долгу для меня всегда была не просто словами, а внутренним обязательством. Поэтому отправка в зону специальной военной операции была естественным исполнением данного мной обещания служить Отечеству», – отметил Игорь Шуба.



В зоне специальной военной операции самарец служил в штурмовом подразделении на должности пулеметчика. При исполнении боевого задания Игорь получил тяжелое ранение, которое привело к ампутации правой ноги. После — длительная реабилитация и более года в госпиталях. Как говорит сам ветеран, огромной поддержкой была его семья, жена. За проявленное мужество Игорь Шуба награжден Орденом Мужества.



Несмотря на полученную травму, Игорь занимается спортом. Он член команды «Крепкое звено» по пауэрлифтингу и футбольной команды «Крылья Мечты». В его копилке — бронза на фиджитал-легкой атлетике в рамках «Кубка Победы. Волга» XIII Международного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре. Месяц назад он занял первое место на соревнованиях по фиджитал-боксу.



По итогам шахматного турнира по блицу «Ход Победы», который объединил ветеранов и участников СВО, членов их семей, а также специалистов, работающих с бойцами из Самары и Тольятти, Игорь Шуба будет представлять Самарскую область на первом Всероссийском шахматном турнире «Шахматы для СВОих» с 29 июля по 1 августа в Свердловской области.