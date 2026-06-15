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Дачникам в Самаре хотят упростить оформление прав на общее имущество в СНТ

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Дачникам в Самаре хотят упростить оформление прав на общее имущество в СНТ

В мае текущего года Правительство Российской Федерации внесло законопроект, направленный на оптимизацию процедуры оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Управление Росреестра по Самарской области уже доведено до сведения об этом нововведении.

В случае принятия законопроекта, садоводы получат возможность существенно сократить временные и финансовые издержки, а также избежать бюрократических барьеров. Согласно предлагаемым изменениям, право долевой собственности будет автоматически устанавливаться после регистрации объекта, что исключает необходимость проведения общих собраний и подписания дополнительных документов.

Пропорциональное распределение долей между участниками будет осуществляться в соответствии с площадью их земельных участков, пишет ПроГородСамара.

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