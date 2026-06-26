«Самарские распределительные сети» подключили к сетям объект животноводства

Одно из крестьянских хозяйств в Кинельском районе Самарской области более 30 лет занимается растениеводством. Фермеры выращивают озимую и яровую пшеницу, современные гибриды кукурузы и подсолнечника. С прошлого года аграрии начали заниматься и животноводством.

Расширение базы животноводческого производства требует и новые энергетические мощности. Для подключения водной скважины, бытовых и сельскохозяйственных нужд энергетики филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» не только построили линию электропередачи 0,4 кВ, но и выполнили все технические мероприятия на стороне аграриев в рамках оказания услуги «Технологическое присоединение под ключ».

Пакетная услуга «Технологическое присоединение под ключ» востребована в регионе. Только с начала года в Самарской области более 200 потребителей воспользовались комплексным технологическим подключением к электрическим сетям.

Будущему потребителю достаточно подать заявку на пакетную услуг. Энергетики «Самарских распределительных сетей» выполнят весь комплекс работ не только со стороны сетевой организации, но и со стороны Заявителя.

Подать заявку на оказание дополнительных услуг можно в Центрах обслуживания потребителей филиала, а также на Портале ТП (https://портал-тп.рф/).

Для круглосуточной связи с потребителями работает контакт-центр Группы «Россети» по номеру: 8-800-220-0-220 или 220 с мобильных телефонов (звонок бесплатный).

Фото: ИЦ «Междуречье»