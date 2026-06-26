В Тольятти в ДТП пострадали два человека из разных машин

25 июня дорожно-транспортное происшествие произошло 20:20 в Автозаводском районе города Тольятти. 57-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался по ул. Офицерской, в направлении ул. Полякова. В пути следования, возле дома № 8, при выполнении поворота налево, не занял соответствующее крайнее положение транспортного средства на проезжей части, из-за чего произошло столкновение с движущимся попутно автомобилем Ваз 2110, под управлением 21-летнего мужчины. Водитель ВАЗ 2110 госпитализирован, а 35-летнему пассажиру LADA Vesta назначено амбулаторное лечение.