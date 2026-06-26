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В Самаре водитель насмерть сбил женщину, мужчина и девочка пострадали

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В Самаре водитель насмерть сбил женщину, мужчина и девочка пострадали

По предварительным данным, 25 июня около 20:44 часов водитель - мужчина 2004 г.р., управляя автомобилем Ваз 2109, следуя по Ракитовскому шоссе от Московского шоссе в сторону пр. Карла Маркса, допустил наезд на трех пешеходов: женщину-1960 г.р., мужчину - 1984 г.р. и несовершеннолетнюю девочку 2019 г.р., которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте, сообщает облМВД.


На месте ДТП скончалась пешеход - женщина 1960 г.р. Травмы получили пешеходы - мужчина 1984 г.р. и несовершеннолетняя девочка 2019 г.р.
 
Госавтоинспекция напоминает пешеходам: прежде чем переходить дорогу, дойдите до пешеходного перехода, внимательно посмотрите по сторонам и убедитесь в безопасности. При переходе проезжей части с ребёнком крепко держите его за запястье руки и объясняйте детям правила безопасного перехода дороги. Безопасность на дороге - общая ответственность! Берегите себя и своих близких!

 

Теги: ДТП

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