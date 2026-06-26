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В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии с 1 июля

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В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии с 1 июля

С 1 июля граждане России получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрической идентификации, задействуя изображение лица и запись голоса. Об этом 26 июня сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2026 года в России появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации. В данном случае речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса», — рассказал он «РИА Новости».

Депутат уточнил, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан.

Якубовский обратил внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. По его словам, процедуру обязаны проходить обе стороны соглашения, поскольку для обеспечения безопасности государству необходимо подтвердить подлинность намерений как продавца, так и покупателя.

Политик охарактеризовал нововведение как логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости, отметив, что ключевой целью государства является сочетание удобства и максимальной безопасности подобных онлайн-сервисов.

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