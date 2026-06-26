В Самаре при стройке кампуса обнаружили поселение I тысячелетия нашей эры

Древнее селище нашли самарские археологи рядом с местом строительства межвузовского кампуса. Об этом сообщает «Самарская газета».

Остатки поселения древних людей объявлены выявленным памятником археологического наследия — приказ опубликован областным отделением ГИООКН.

В ходе раскопок археологи обнаружили фрагменты лепных керамических сосудов коричневого и рыже-коричневого цвета. Предварительный анализ показал, что возраст находок — I тысячелетие нашей эры.

Рядом с поселением находится земельный участок под строительство кампуса. Работы могут повредить сохранность артефактов, так что застройщика обязали принять необходимые меры предосторожности.

Кампус строят между территорией бывшего радиоцентра № 3, дачным посёлком Сорокины Хутора, улицей Демократической и Волжским шоссе. По находящкмуся рядом предприятию открытому археологами поселению дали название «Жигулёвские Сады».

Фото pxhere.com