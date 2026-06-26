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Жительница Похвистневского района ударила полицейского

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Жительница Похвистневского района ударила полицейского

Прокуратура Самарской области приняла участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Похвистневского районного суда в отношении 39-летней женщины, признанной виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде первой инстанции прокурор представил доказательства того, что в октябре 2025 года женщина, находясь на привокзальной площади в г. Похвистнево, будучи несогласной с правомерными действиями сотрудников правоохранительных органов по доставлению ее в отдел для составления административного протокола за курение в общественном месте, умышленно нанесла удар по руке представителя власти.

С учетом обстоятельств дела и позиции государственного обвинителя подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Не согласившись с приговором, защитник осужденной обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на необоснованное осуждение, оговор его подзащитной и превышение правоохранителями должностных полномочий.

Прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры в судебном заседании опроверг доводы стороны защиты, указав, что вина подсудимой подтверждена достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, а действия сотрудников являлись законными и обоснованными. Наказание назначено с учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимой и является соразмерным содеянному.

С учетом позиции государственного обвинителя судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу и оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

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