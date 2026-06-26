В Европе установилась самая сильная в истории экстремальная жара

На континенте растет число смертей в результате плохого самочувствия, многие тонут во время купания, так, только в Испании погибли уже более 200 человек. В Париже запретили продажу алкоголя в общественных местах в попытках снизить число случаев остановки сердца. Ученые утверждают, что рост температуры вызван деятельностью человека.

В Великобритании и Франции установлены новые температурные рекорды июня, пока смертоносная жара охватывает большую часть Европы. По всему континенту, от Ирландии до Словении, были выпущены предупреждения об экстремальной жаре. Испанские власти сообщили как минимум о 212 смертях, связанных с жарой. В Италии зарегистрировано пять смертей. Во Франции зафиксировано 40 случаев утопления, связанных с купанием без присмотра взрослых, пишут "Известия".