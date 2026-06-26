Сегодня, 26 июня, стартует Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3

С 26 по 28 июня в Перми на стадионе «Юность» будет проходить Суперфинал ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов. Честь Самарской области будут защищать женская команда СамГТУ и мужская команда ПривГУПС.
Баскетболистки СамГТУ на групповом этапе сыграют в группе Б:
26 июня | 13:45
Самарская область - Чувашская республика
26 июня | 14:15
Самарская область - Кировская область
Команда ПривГУПС среди мужчин выступит в группе В:
26 июня | 15:00
Самарская область - Башкортостан
26 июня | 15:30
Самарская область - Удмуртия
26 июня | 16:00
Самарская область - Пензенская область
Трансляции в группе: vk.com/pfo3x3
Суперфинал пройдет в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа, реализуемого по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Общественные проекты ПФО объединяют активную молодежь, студенческое сообщество и тех, кто развивает спорт как важную часть общественной жизни.