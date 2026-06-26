В Самарской области запущена регистрация на День молодёжи-2026

1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых» стартовал приём заявок на участие в праздновании Дня молодёжи-2026. Основные праздничные мероприятия пройдут 27 июня, каждый желающий может зарегистрироваться через чат-бот в мессенджере «Макс»: https://max.ru/youthday_bot

В 2026 году День молодёжи по всей стране пройдёт в единой концепции «Мечта.Гордость.Единство». В Самарской области главной точкой притяжения 27 июня станет Молодёжный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37). Пространство праздника разделят четыре тематические зоны, соответствующие ключевым смыслам концепции.

В пространстве «Единство России» поговорят о культуре, традициях и ценностях нашей многонациональной страны: гостей ждут викторины и мастер-классы, в том числе посвящённые 175-летию Самарской губернии. На площадке «Мечта России» пройдут лекции, дебаты и научные бои о развитии технологий, науки и образования. Площадка «Гордость России» будет посвящена героям страны --- участникам специальной военной операции, спасателям и добровольцам. Пространство «Молодость России» составят площадки, которые раскроют возможности для развития, жизни и созидания в регионе и стране.

На фестивале также будет работать маркет молодых предпринимателей Самарской области, пройдут мастер-классы по кастомизации одежды и созданию росписей от граффитистов.

Добровольческий блок праздника возьмёт на себя «Ярмарка добра» от Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Здесь каждый сможет совершить полезное дело: передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки военнослужащим, познакомиться с добровольческими организациями региона и принять участие в их активностях.

Важным дополнением программы станет участие Молодежки Народного фронта. На площадке праздника активисты движения проведут практические занятия по обучению навыкам первой помощи в рамках программы «СТОП КРОВЬ». Участники смогут освоить ключевые алгоритмы оказания первой помощи: технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета, способы остановки кровотечений в смежных зонах и методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения. Команда Молодежки регулярно проводит такие мастер-классы для студентов и государственных служащих, и их участие на Дне молодежи даст гостям праздника важные практические знания, которые могут спасти жизнь.

В День молодёжи в Самаре и Тольятти пройдут торжественные регистрации молодожёнов: свой праздник в этот день отметят десятки молодых семей региона.

День молодёжи пройдёт не только в Самаре. С 22 по 28 июня праздничные события примут города и районы по всей области: Новокуйбышевск, Жигулёвск, Сызрань, Богатое и Борское.