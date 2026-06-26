Самарцам дали советы по покупке разливных напитков на улице

В Самарской области местным жителям напомнили о правилах, которые должны соблюдаться при продаже напитков на улице. Это поможет сделать безопасный выбор, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Питьевая вода и другие напитки на розлив должны продаваться при наличии одноразовой посуды либо потребительской упаковки. Продавцу положено быть в санитарной одежде и иметь личную медицинскую книжку с отметками о пройденном медосмотре», – рассказали в пресс-службе.

Владелец торговых точек обязан предоставить информацию о дате изготовления напитков, наименовании и месте нахождения изготовителя, составе, показателях пищевой ценности, рекомендациях или ограничениях, сроке годности и др.

Покупатели могут потребовать документы, подтверждающие безопасность, качество и происхождение продукции. Отмечается, что срок годности разливных напитков устанавливается изготовителем по нормативной и технической документации, пишет Самара-КП.