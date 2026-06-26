В Тольятти будут судить поджигателя автомобиля

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного жителя с. Мусорка Ставропольского района Самарской области, 2004 года рождения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

По версии следствия, в феврале 2026 года водитель автомобиля «Хавейл Джолион» при движении по внутриквартальному проезду создал аварийную ситуацию, в результате которой мужчина едва избежал столкновения. В связи с произошедшим инцидентом, после которого водитель кроссовера не извинился и уехал, обвиняемый решил отомстить. Через несколько дней ночью злоумышленник облил дизельным топливом автомобиль обидчика и поджог.

В результате преступных действий транспортное средство было полностью уничтожено. Размер причиненного имущественного ущерба составил более 2,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Автозаводский районный суд г. Тольятти.