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78% самарцев считают, что первое впечатление быстрее всего портят запах тела и неопрятность

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78% самарцев считают, что первое впечатление быстрее всего портят запах тела и неопрятность

Первое впечатление о человеке все чаще складывается не только из общения, но и из визуальных деталей – внешнего вида, ухоженности, одежды, аксессуаров и общего ощущения аккуратности. Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, насколько внимательно самарцы рассматривают незнакомых людей, что замечают в первую очередь и какие детали помогают считать вкус, уверенность и индивидуальность.


Как показало исследование, большинство самарцев обращают внимание на внешний вид нового человека, но не всматриваются в детали. Так, 64% опрошенных замечают внешность в целом, еще 19% обращают внимание только на то, что резко или необычно выделяется. Очень внимательно рассматривают человека 10% респондентов, а сразу замечают какие-либо недостатки только 4%.


При этом зумеры чаще других обращают внимание на внешний вид человека без фокуса на деталях – так ответили 68% против 59% миллениалов и 54% представителей поколения X. Старшие участники опроса отмечают отдельные выразительные элементы образа, 25% против 16% миллениалов и 13% зумеров.


Самарцы не спешат делать выводы по первым секундам знакомства. 62% считают, что за это время можно что-то понять о человеке, но легко ошибиться. Еще 18% доверяют первому впечатлению, а 15% считают такие выводы ненадежными.
В первую очередь во внешности самарцы замечают лицо и его черты – так ответили более половины участников опроса. На втором месте оказался взгляд (34%), далее идут одежда и стиль (20%), волосы и прическа (19%), фигура (14%), улыбка и зубы (13%), украшения и аксессуары (11%), а также осанка (8%).


Внимательнее всего самарцы рассматривают человека на свидании (33%), еще 27% чаще делают это на работе и деловых встречах, 14% – на вечеринках и в барах, 9% – в соцсетях по фото.


Быстрее всего первое впечатление портят запах тела и неопрятность – этот вариант выбрали 78% самарцев. Также среди заметных раздражителей оказались неопрятная или мятая одежда (23%), грязные или неухоженные волосы (20%), слишком сильный или резкий парфюм (12%), неаккуратная обувь и состояние зубов (по 10%).


Отдельно самарцы рассказали, по каким деталям чаще всего понимают, что у человека есть вкус. Главным маркером стало умение сочетать вещи (66%), посадка одежды по фигуре (54%), ухоженность в целом (50%), качественная обувь (42%), а также аксессуары и украшения (26%). Среди них чаще всего замечают серьги (46%), цепочки и подвески (41%), кольца (36%), часы (24%), браслеты (17%) и пирсинг (16%).


При этом почти каждый третий самарец считает, что украшения говорят не столько о достатке, сколько об индивидуальности человека. Еще 20% воспринимают украшения как признак статуса и достатка, 18% – как внимание к себе и ухоженности, а 10% – как показатель вкуса.

Теги: Опрос

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