Самара стала лидером по площади новостроек среди городов РФ

Эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости изучили 24 крупнейших рынка новостроек России и выяснили, где покупают самые просторные квартиры. Лидером рейтинга стала Самара — средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках составляет 51 квадратный метр.

При этом в 21 из 24 проанализированных городов за год площадь квартир в новостройках сократилась. Самарский показатель оказался единственным в стране, превысившим 50 «квадратов». На втором месте — Омск (50,5 кв. м), на третьем — Москва (50,3 кв. м). Замыкают пятёрку Красноярск (49,2 кв. м) и Калининград (48,8 кв. м). Самые компактные квартиры, по данным аналитиков, покупают в Санкт-Петербурге — всего 38,2 квадратных метра.

Впрочем, эксперты отмечают: даже в городах-лидерах средний покупаемый лот едва превышает 50 «квадратов», что явно не соответствует семейному формату. При этом площадь покупаемых квартир в Самаре за год сократилась сразу на 11% — это самое значительное падение среди всех исследованных городов. Покупатели жертвуют метражом ради приемлемого уровня ипотечного платежа, а девелоперы в ответ выводят на рынок больше компактных квартир, пишет Самара-АиФ.