Microsoft продлила бесплатную поддержку Windows 10 до 12 октября 2027 года

Корпорация Microsoft продлила поддержку операционной системы (ОС) Windows 10. На это обратило внимание издание Windows Central.

Журналисты медиа заметили, что американская компания обновила страницу поддержки Windows 10. Изначально на сайте Microsoft было указано, что поддержка операционной системы (ОС) будет действовать до октября 2026 года. Однако недавно компания незаметно продлила дату выпуска обновлений до 12 октября 2027, пишет Лента.

По словам авторов портала, американская корпорация таким образом обозначила новую «дату смерти» ОС. Журналисты объяснили, что для того, чтобы гарантировать получения апдейтов, нужно только зайти в Windows 10 под своей учетной записью Microsoft. Также можно оплатить доступ, используя 1000 бонусных баллов Microsoft или 30 долларов (2,3 тысячи рублей).

Специалисты издания заявили, что американский IT-гигант продлил поддержку системы еще на год из-за продолжающегося кризиса с оперативной памятью. «Сотни миллионов компьютеров по-прежнему работают под управлением Windows 10», — заметили авторы.