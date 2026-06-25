Окрошка — одно из главных летних блюд для россиян. И каждый год споры о том, как её лучше готовить, возвращаются с наступлением тепла. Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал спрос на окрошку в начале лета и выяснил, какие вариации блюда россияне выбирают чаще всего: овощную или с мясом, на квасе или на кефире.

Количество заказов наборов для окрошки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем по России выросло на 6%. Причем в Москве продажи увеличились гораздо значительнее — в полтора раза (+53%), а в Санкт-Петербурге — почти на треть (+31%).

Примечательно, что в основном россияне заказывают наборы для окрошки без мяса — на веганский вариант приходится 64,5% продаж. Его в целом стали заказывать на 4% чаще, чем в прошлом году. В Москве продажи выросли на 44%, в Санкт-Петербурге — на 50%.

На втором месте по объему продаж — набор для окрошки с колбасой с долей 14,5%. В столице за год его стали покупать на 49% чаще. Наборы с мясом покупают реже — на варианты с говядиной и курицей приходится 1,3% и 0,7% продаж соответственно. При этом набор с курицей стали заказывать на 44% чаще, чем годом ранее.

Что касается готовой окрошки из ресторанов, ее продажи тоже растут. Среднее количество заказов по России выросли на 7%, а в Санкт-Петербурге — на треть (+35%). Подавляющее большинство предпочитает окрошку на квасе — на нее приходится 87% заказов. По России продажи выросли на 8%, в Москве — на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 34%. На вариант с кефиром приходится доля в 11,8%. Его тоже стали заказывать чаще — на 3%. В Москве продажи увеличились на 21%, в Санкт-Петербурге — почти в 2,3 раза.