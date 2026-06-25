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Каждый пятый самарец не представляет жизнь без курьеров

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Каждый пятый самарец не представляет жизнь без курьеров

Авито Услуги представили результаты репрезентативного опроса о роли курьерской доставки в жизни россиян. Исследование показало, что сервисы доставки перешли из разряда «приятного удобства» в категорию базовых бытовых потребностей: в среднем самарцы заказывают курьера 8 раз в месяц, а для каждого пятого жителя страны в возрасте до 34 лет невозможность воспользоваться доставкой стала бы источником серьезного стресса.

Молодежь выбирает доставку: 19% не представляют жизнь без курьеров

Наиболее выражена зависимость от сервисов доставки у молодых пользователей. 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет признались, что невозможность воспользоваться курьерской доставкой воспринимается ими как необходимость полностью перестроить привычный жизненный уклад и сопряжена с сильным стрессом.

Частота заказов также коррелирует с возрастом: почти каждый день доставку оформляют 12% молодых людей 18–24 лет и 10% пользователей 25–34 лет — это значимо выше, чем в других возрастных группах. Для сравнения, в среднем самарцы заказывают курьерскую доставку около 8 раз в месяц.

Товары для дома — главная категория

Аналитики также изучили, что именно самарцы заказывают с доставкой. Более половины (57%) из тех, кто пользуется сервисами, чаще всего заказывает вместе с доставкой товары для дома из супермаркетов. Это подтверждает, что доставка прочно вошла в рутинные бытовые сценарии, а не остается инструментом для особых случаев.

О сформированной привычке говорит и другой показатель: более трети самарцев (36%) за последнюю неделю хотя бы 1–2 раза пожалели о том, что не заказали доставку, а пошли в магазин самостоятельно. Это классический поведенческий индикатор — когда альтернатива вызывает дискомфорт, значит, услуга стала нормой.

За что самарцы готовы платить больше

Исследование также показало, за какие дополнительные опции пользователи готовы доплачивать. В топ-3 вошли подъем товара на этаж / занос в квартиру (24%), скорость доставки (22%) и бережная упаковка (19%).

Эти данные говорят о зрелости рынка: клиенты готовы платить не просто за факт доставки, а за качество сервиса и экономию личного времени.

«Сначала проверю доставку»: курьер — один из первых вариантов при срочной покупке

Особенно показателен вопрос о срочных покупках. Когда возникает ситуация, при которой нужно быстро приобрести товар, более четверти самарцев (27%) первой мыслью отмечает: «Посмотрю, есть ли доставка на сегодня/завтра», а визит в магазин в первую очередь рассматривают 28%.

При этом проявился выраженный гендерный разрыв: женщины чаще мужчин отдают предпочтение доставке в срочных ситуациях — 34% против 26%.

Теги: Опрос

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