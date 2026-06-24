Женщины выбирают активный отдых чаще мужчин

Женщины чаще мужчин выбирают активный отдых: такой формат путешествий привлекает 46% от опрошенных россиянок, тогда как среди мужчин он интересен только 40%. При этом самым популярным является пляжный отдых, он в равной степени интересен и мужчинам, и женщинам — 48% и 47% соответственно. Таковы результаты совместного исследования Ozon Travel и СберСтрахования среди россиян, путешествующих не реже 1 раза в 3 года.

В целом, независимо от пола, 47% путешественников отдают предпочтение спокойному отпуску. Активный отдых предпочитают 43% опрошенных, а санаторно-курортный — 10%. При этом интересно, что туристические привычки влияют и на частоту поездок. Исследование показывает, что любители активного отдыха путешествуют значительно чаще. Так, 56% тех, кто отправляются в поездки не реже четырёх раз в год, предпочитают проводить их активно. Среди тех, кто выбирается в отпуск только раз в год, 65%, напротив склоняются к более спокойным вариантам времяпрепровождения.

Отправляясь в поездку, поклонники пляжного отдыха ориентируются на комфорт. Почти половина, 49% из них, прежде всего обращают внимание на чистоту воды и пляжа. Уровень сервиса и удобство проживания важны для 37% респондентов, климатические условия для 35%, на доступность и стоимость поездки указали 34% участников опроса.

Сторонники активных путешествий больше всего ценят новые впечатления и эмоции (44%), красивые природные локации (42%), а также обращают внимание на стоимость и доступность поездки (36%). Также для трети (32%) опрошенных, важным критерием является безопасность. Так, самым популярным форматом среди любителей активного отдыха оказались экскурсионные туры с насыщенной программой — их выбирают 82% респондентов. Также востребованы пешие походы и трекинг (67%), приключенческие активности — сафари, езда на квадроциклах, зиплайн и тематические парки развлечений (57%), рафтинг и каякинг (31%), а также дайвинг и снорклинг (26%). Каждый четвёртый интересуется горными лыжами и сноубордом (25%).

Отправляясь в поездки, путешественники нередко переживают о том, чтобы всё прошло гладко. При этом, как показали результаты исследования, их тревоги во многом совпадают независимо от формата поездки. Больше всего туристы опасаются травм и несчастных случаев (37%), ухудшения самочувствия (36%), а также мошенничества, краж и потери денег (33%).

При этом 82% из них уже сталкивались с различными неприятностями в поездках. Самая распространённая ситуация — задержки, переносы и отмены рейсов (37%). Почти треть, 32% респондентов, заболевали в путешествии, ещё по 30% участников опроса сталкивались с непредвиденными расходами и пищевыми отравлениями.

Чтобы чувствовать себя увереннее в путешествиях, большинство, 85% россиян, оформляют туристическую страховку. Для 42% это обязательная часть подготовки к путешествию, 22% принимают решение в зависимости от направления, а 21% приобретают полис только в случаях, когда этого требуют правила въезда в страну.