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Специалисты сказали, на каких пляжах в Самарской области нельзя купаться

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Специалисты сказали, на каких пляжах в Самарской области нельзя купаться

В Самарской области Роспотребнадзор представил новый перечень мест отдыха, где лучше не купаться. Речь идет только об официальных пляжах.

«За период с 16 по 23 июня выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям у пляжей озер Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске и на муниципальном пляже „Екатериновка“ в Екатериновке Безенчукского района», — сообщили в областном управлении ведомства.

По информации Роспотребнадзора, по санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам. Качество песка также соответствует гигиеническим требованиям.

«Органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, рекомендовано информировать население о неудовлетворительном качестве воды водоёмов и установить аншлаги (черный шар или плакат „Купание запрещено“). Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», — отметили также в Роспотребнадзоре.

В Самаре официально пляжный сезон еще не начался. Пока подрядчик готовит зоны отдыха к приему горожан. По прогнозам мэрии, все работы закончат не раньше конца июня, пишет 63.ру.

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