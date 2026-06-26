В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



74% самарцев проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Сегодня 11% участников опроса не изучают информацию о компании.

Мужчины подходят к процессу трудоустройства более внимательно: о проверке работодателей сообщили 78% из них против 70% среди женщин.



Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чаще (79%), чем молодежь и старшее поколение (69%).



Чем выше доход, тем выше бдительность соискателей: если среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей изучают информацию о компании 64%, то среди тех, чья зарплата больше, — уже 84%.



Чаще всего соискатели, которые проверяют организации, читают отзывы сотрудников и изучают черные списки — эту стратегию используют 74% опрошенных. Данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах ищут еще 17%. Каждый седьмой (14%) выходит на официальный сайт компании. 7% горожан опрашивают знакомых, 6% изучают требования вакансий и карточку компании, по 4% заглядывают в соцсети работодателей, проверяют возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продукции или услугах. 1 из 100 интересуется данными о руководителе.



Время проведения: 1—9 июня 2026 года