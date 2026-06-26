В Самаре просят привести в порядок ЦУМ в Ленинском районе

Жительница Самары обратилась к местным властям и попросила их обратить внимание на ЦУМ на улице Вилоновской.

Женщина рассказала о проблеме в комментариях под одним из постов губернатора в соцсетях. Жалуется на «не подлеченную советскую архитектуру» и «жуткие павильоны» на площади около шестиэтажного здания в Ленинском районе, пишет Самара-МК.

Плюс ЦУМ находится недалеко от железнодорожного вокзала, а это может ухудшить впечатления гостей от областной столицы, считает местная жительница.

«Не пора ли сделать что-то красивое с лицом города для тех, кто и живет тут, и приезжает в Самару?» — добавила она.

Фото Яндекс-карты.